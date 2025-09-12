Опозицията с пети опит да свали кабинета „Желязков“. В деловодството на парламента беше внесен вот на недоверие за провал на управляващите в сектор „правосъдие и вътрешен ред“.

Събрани са 59 подписа, обявиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Подкрепа е дошла от МЕЧ и АПС.

„Разчитаме на подкрепа, както от всички партии, обявили се за опозиционни, така и от тези в управлението, които виждат, че натискът върху техните министри от задкулисни центрове е неприемлив за техните избиратели“, каза съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

„Очаквам това да е първият вот, подкрепен от цялата опозиция в парламента. Защото е отделено най-професионално време по мотивите на вота“, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

„Възраждане“ и „Величие“ не са се подписали, но ще подкрепят вота в зала, стана ясно от изявленията им в кулоарите. „Ще подкрепим всеки вот на недоверие срещу това правителство, ще участваме в дебата, ще влезем в зала и ще гласуваме“, посочи Ангел Славчев от „Възраждане“

„На 100% всеки вот на недоверие е добре дошъл за действията на това престъпно правителство“, коментира лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов.

Партиите, подкрепящи управлението днес не коментираха темата. Коментар дойде единствено от премиера Росен Желязков:

„Нашите опоненти, политически, казват, че МВР се провали тази година в усилията си за справянето с пожарите. Аз си мисля, че ние и нашите политически опоненти живеем в паралелни реалности, паралелни вселени, не само политически“.

Дебатите по вота трябва да се състоят в седемдневен срок. Досегашните вотове бяха по теми корупция, екология, фискална и външна политика. Общо партиите, обявили се за опозиционни, имат 105 гласа. За да свали правителството вотът на недоверие са необходими 121.

