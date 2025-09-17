Опозиция срещу управляващи – дебатите по вота на недоверие срещу кабинета „Желязков“ са в ход. Депутатите разискват искането за сваляне на правителството заради провал в сектор „Правосъдие и вътрешен ред“. Това е пети опит да се свали правителството от началото на мандата.

Опозицията е подготвила QR код, чрез който всеки може да се запознае с мотивите – 81 страници срещу завладяната държава.

За първи път всички опозиционни партии са обявили, че ще подкрепят вота. Така стават 105 гласа – на „Продължаваме промяната – Демократична България“, Възраждане, АПС, МЕЧ и „Величие“. Против са 131 – от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН. Как ще гласуват четиримата независими депутати към момента не е ясно.

Опозицията обвини в корупция управляващото мнозинство. Те пък отговориха, че мотивите са писани с ChatGPT. Общите мотиви на вота бяха представени от МЕЧ и „Демократична България“.

„На върха на пирамидата на завладяната държава е Делян Пеевски, който подчинява държавния апарат, въпреки нищожната си политическа легитимност. Карикатурен олигарх, който си играе с държавата като дете с чуплива играчка“, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Снимка: bTV

„Има корупция по високите етажи на властта, заради която институциите спират да действат. Налице е тотално бездействие от страна на министъра на вътрешните работи Даниел Митов“, посочи лидерът на МЕЧ Даниел Митов.

Първи в защита на правителството думата взеха от „ДПС-Ново Начало“. „Мотивите от 80 страници – аз ги пуснах на ChatGPT и той ми отговори, че текстът не е оригинален, а плагиатстван“, коментира Йордан Цонев от ДПС-НН.

„Загуба на време. Тези хора нямат посока. Остават 3 години и 3-4 месеца до края на мандата – толкова ще бъде мандатът. Да спрат да се упражняват, а да гледат да помогнат нещо на хората. За темите, за които внасят вотовете, точно хората, които грабиха държавата близо 5 години, с техния баща – срам нямат ли? Точно те – пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесия на политически лидери“, посочи лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

Според министъра на правосъдието Георги Георгиев, мотивите на вота са неубедителни и преписани от европейски доклади: „14 страници от общо 80 са посветени на проблемите на правосъдието. 3 страници от тях са преписани, 100% - с цитати от доклади от Ек. Още 3 страници следват от рубриката на „Нероден Петко“.

„Управляващите побързаха с традиционните за тях опити да омаловажат мотивите, наричайки ги своеобразен алманах. Този подход на властта издава притеснение, неувереност и страх“, контрира Хасан Адемов от АПС.

„Възраждане“, които от седмици не идват в парламента, днес се включиха в дебата, като имаше лек конфликт между лидера на партията Костадин Костадинов и председателя на НС Костадин Костадинов.

„Цялото българско население е убедено, че нас ни управлява една мафиотска организирана престъпна група, която организира държавния бюджет, както реши за добре, тоест го краде“, каза той от трибуната в парламента.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ако кабинетът падне, това ще застраши влизането ни в еврозоната. „Представете си, че падне кабинетът и влизаме да правим бюджет, който да ни гарантира влизането в еврозоната – как ще се покрие 3-процентовия дефицит? Някой дава ли сметка? Безотговорност! Качиха се на руското влакче срещу еврото“, допълни той.

А „Величие обявиха, че са оптимисти за вота“. „Има шанс да мине, защото има хора и от ГЕРБ, които се чувстват много зле от факта, че Делян Пеевски стъпка по стъпка придобива ГЕРБ, подобно на АПС.

Дебатите продължават, а гласуването ще бъде в четвъртък – точно 24 часа след края на обсъжданията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK