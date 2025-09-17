Безсмислено упражнение. Така лидерът на „ДПС-Ново начало“ определи вота на недоверие към кабинета „Желязков. Според него това е загуба на време, а опозицията „няма посока“.
„Остават 3 години и 3-4 месеца до края на мандата – толкова ще бъде мандатът. Да спрат да се упражняват, а да гледат да помогнат нещо на хората. За темите, за които внасят вотовете, точно хората, които грабиха държавата близо 5 години, с техния баща – срам нямат ли? Точно те – пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесия на политически лидери“, посочи Пеевски.
Пеевски каза още, че е гарант кабинетът на остане на власт.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK