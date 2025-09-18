Юбилейното издание на „Капана фест“ започва на 18 септември на моста над ул. „Гладстон“. „Капана фест“ се роди в сърцето на Пловдив, вдъхвайки живот на забравено градско пространство в квартал „Капана“.

Събитието очаква гостите с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена, с набор от талантливи изложители, апетитни предложения, културни инсталации и значими каузи.

Музикалната програма включва изпълнители като Роби, Дара Екимова, „Керана и космонавтите“, Руши, „Взрив“, Expectations, Last Hope, Жлъч/Гена, Mono & The Stereos, No More Many More, Ali, „Остава“.

Тазгодишното издание на фестивала застава зад кампанията „Нито едно дете повече“ в подкрепа на всички родители загубили своите ангелчета във войната на пътя – национална инициатива в памет на загиналите деца по пътищата.

На 22 септември специална роля има детската програма на Държавен куклен театър Пловдив, която ще бъде дарена безрезервно в подкрепа на каузата.

Към инициативата се включва и изложба с рисунки на Сияна Попова и Ани, както и фотографии на Явор – благодарение на фондация „Ключът е любовта: Ани и Явор“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK