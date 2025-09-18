Ръст на случаите на коронавирус в Ямбол. Какви са симптомите и имат ли лекарите готовност за поставяне на ваксини срещу инфекцията?

По данни на здравната инспекция случаите в Ямбол са нараснали в пъти. Като брой не са много, но спрямо летните месеци е много сериозен.

През последния месец има по 3-4 случая на коронавирус на ден, казват лекари.

Хората са позитивно настроени към тестовете и те не отказват да ги правят, поясняват те.

Симптомите са доста разнообразни – от леко дразнене на гърлото до силна отпадналост, температура и кашлица.

Ако до четвъртия ден не се подобрят, се правят рентгенови снимки, за да се прецени дали да се даде антибиотик.

Лекарите са получили писмо, че има закупени 47 500 ваксини, а от тях се иска да дадат информация от колко имат нужда.

