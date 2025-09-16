dalivali.bg
България

Лекари предупреждават: Ръст на случаите на COVID-19 със застудяването

Инфекцията започва с температура, болки в мускулите, ставите и отпадналост

Кристина Налбантова Кристина Налбантова

Публикувано в  20:19 ч. 16.09.2025 г.

Ръст на случаите на COVID-19 със застудяването - за това предупреждават лекари. 

След 30-процентовия скок на болните преди седмица, сега от Центъра за заразни и паразитни болести отчитат известен спад на броя на инфектираните, но предупреждават - в момента се разпространява новият, по-заразен вариант на коронавируса.

Инфекцията започва с температура, болки в мускулите и ставите и отпадналост.
Сред специфичните симптоми на новия вариант на COVID са болки в гърлото, пресипнал глас и суха кашлица.

С идването на есента в лекарските кабинети случаите на хора с различни инфекции стават все повече. В момента обаче още е рано за сезонните вируси, затова при тези оплаквания е много възможно да става въпрос именно за ковид-19. 

Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта

Лекарите препоръчват: при оплаквания, болните да се изследват.

След море през август Юлияна, която е едва на една година, се разболява от ковид. Диагнозата поставя личният лекар след тест. 

"Като цяло премина само с температура - имаше леко прокашляне, което не се задълбочи слава богу. 5 дни продължи температурата. Единственото, което ни притесняваше беше, да не се задълбочи", казва Анита Стоянова. 

Майката не знае къде точно се е заразила дъщеря й. Признава, че често вижда болни деца по площадките.

"Притеснява ме, когато има кашлящо дете наоколо", споделя Стоянова. 

ECDC: Ваксинацията срещу COVID-19 намалява риска от развитие на „дълъг COVID“ с около 27%

В момента за ковид-19 няма задължителна карантина, но е добре хората със симптоми да останат у дома, за да не разпространяват инфекцията.

"В първите няколко дни дори самият пациент няма сили да си изпълнява задълженията. Но да знае, че първите 2-3 дни може все още да отделя вируса", казва проф. Ива Христова. 

Именно коронавирусът в момента е най-често срещаната инфекция сред при пациентите на д-р Даскалова.

"Характерно за коронавирусната инфекция е силно изразеното главоболие и силно изразена мускулна слабост. Пациентът идва и казва, че няма никакви сили. При децата по-характерна е острата клиника с високата температура, раздразнителност, отпадналост и обилна хрема", коментира д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар. 

ECDC: Ваксинацията срещу COVID-19 намалява риска от развитие на „дълъг COVID“ с около 27%

След седмица ще е налична и нова ваксина за ковид-19, насочена срещу щамовете, които в момента се разпространяват.

"Хората, които имат желание, имаме запитвания, им я препоръчвам - особено тези в рискови групи, с хронични заболвания, да си поставят новата ваксина срещу коронавирус. Както ги съветваме да се ваксинират и срещу сезонен грип", казва Даскалова. 

Лекарят припомня: ковид-ваксината е безплатна за всички желаещи, а противогрипната се покрива само за хората над 65. Двете ваксини могат да се поставят в един ден.

