Датски супермаркет разреши проблемите си с ненужното презапасяване около COVID-19 по радикален начин – ръководството на магазина е взело решение да завишава цените на продуктите, ако клиенти купуват повече бройки от един и същ артикул.

На снимката виждаме бутилки с дезинфектант. Под тях е цената – една бутилка струва 5,50 евро (40 датски крони), а 2 бутилки – 134 евро всеки (1000 датски крони).

Разпространението на новия коронавирус по цял свят предизвика необосновано презапасяване с маски, дезинфектанти, препарати за почистване и, незнайно защо, тоалетна хартия.

A supermarket in Denmark got tired of people hoarding hand sanitizer, so came up with their own way of stopping it.



1 bottle kr40 (€5.50)

2 bottles kr1000 (€134.00) each bottle.



Hoarding stopped!#COVID19 #coronavirus #Hoarding pic.twitter.com/qaJb7UZwLr