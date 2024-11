Броени часове, след като Доналд Тръмп победи Камала Харис в битката за президент на САЩ, едно от най-натоварените летища в Близкия изток – международното летище в Тел Авив, беше ударено от ракета на „Хизбула“.

Ракетата уцелва свободна зона на паркинг в индустриалната част на летището, което през 2023 г. е обслужило над 21 млн. полета. Там, като по чудо, в този момент не е имало хора, нито пък паркирани наблизо автомобили.

Инцидентът на летище „Бен Гурион“ се разминава без жертви, но полетите са преустановени в продължение на часове, а всички пасажери, готвещи се за пътуване, са се скрили моментално в бомбоубежища.

Терористичната атака е дело на шиитската военизирана ислямска организация, базирана в Ливан – „Хизбула“. Паралелно с изстреляната ракета към летище „Бен Гурион“ в Тел Авив, от „Хизбула“ в сряда сутринта са изстреляли в посока централен Израел най-малко 150 ракети.

Some debris of an intercepted Hezbollah’s rocket in a city of Raanana directly impaled a car there, it is about 15 km to the north from Tel Aviv pic.twitter.com/vVafAeE94T