Папа Франциск реагира предпазливо на молбата на монахиня за целувка по бузата, но каза, че ще се приближи до нея, само ако не хапе, предаде Асошиейтед прес.

Това се случи, докато влизаше в залата за аудиенции във Ватикана за редовната си среща с доброжелатели, наредили се зад ограждения.

Папа Франциск запази дистанция, когато монахинята поиска папска целувка, но после договори условията: "Ще ви дам целувка, но запазете спокойствие. Не хапете!"

Предпазливостта на папата вероятно се дължи на това, че все още е смутен от новогодишния инцидент на площад „Св. Петър“, когато богомолка го дръпна за ръката, за да го накара да се приближи. Наложи той да я плесне по дланта, за да се освободи. Видеото със случилото се стана изключително споделяно.

Visibly disgruntled Pope Francis pulled himself away from a woman in a St. Peter's Square crowd after she grabbed his hand and yanked him towards her https://t.co/2nap3RhTHC pic.twitter.com/nrvpxJcEob