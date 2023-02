33-годишен медик, спасил хиляди животи по света, е загинал в Украйна, докато е помагал за евакуацията на цивилни граждани. Автомобилът му е бил улучен от ракета в Бахмут - източния град, който се превърна в център на ожесточени боеве, съобщава "Гардиън".

Според местните издания при обстрела са ранени петима души. През последните седмици Бахмут и съседният град Соледар са в центъра на интензивни обстрели и наземни атаки от страна на руски войски и наемници на групировката "Вагнер".

Рийд се е присъединил към Global Outreach Doctors през януари като директор на хуманитарната доброволческа организация с нестопанска цел за Украйна.

Пристига в нападнатата държава преди през втората седмица на 2023 г.

Доброволецът, който е от американския щат Ню Джърси, е бивш стрелец от морската пехота. Служил е два пъти в Хелманд, Афганистан. След като напуска службата, работи като ски инструктор в Уайоминг.

Yesterday, GRM founder Pete Reed was killed in Bakhmut, Ukraine. Pete was the bedrock of GRM, serving as Board President for 4 years. In January, Pete stepped away from GRM to work with Global Outreach Doctors on their Ukraine mission and was killed while rendering aid. #Ukraine pic.twitter.com/Tpwyou1LmM