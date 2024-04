Петима българи стоят зад най-мащабната схема за източване на социални помощи в Англия и Уелс. В продължение на близо четири години те са източвали с фалшиви документи пари за т.нар. универсален кредит - социална помощ за бедни и безработни.

Обвиняемите са Галина Николова, на 38 г., Стоян Стоянов, на 27 г., Цветка Тодорова, на 52 г., Гюнеш Али, на 33 г., и Патриция Панева, на 26 г. Те са планирали мащабната измама с пране на пари в продължение на години.

За целта групата е подавала хиляди фалшиви молби за универсален кредит, като е използвала крадени самоличности на реални хора. Участниците са предлагали консултациите си на желаещи да се регистрират в системата за помощи.

При обиска в домовете им полицията е открила пачки със 750 000 британски лири. Парите са получени през 6000 фалшиви заявления, част от тях подадени през откритите 900 мобилни устройства, стотици формуляри за кандидатстване, натъпкани в кашони. Присвоената сума е общо 54 млн. британски лири или около 63 млн. евро.

Какви са реакциите в социалните медии и сред британците?

Най-голям отзвук новината намери сред последователите на ТикТок. В стотици видеокоментари се показваха клипчетата, намерени в телефоните на един от обвиняемите, на които хвърлят банкноти от 20 паунда из апартамента на един от обвиняемите.

Открити са и други видеоклипове, на които се вижда луксозният живот на българите на гърба на английската социална система.

Разкритията станаха повод за това да се повдигне отново въпросът със социалните помощи във Великобритания. По официална информация, за изминалата година са предотвратени опити за измами за стотици милиони британски паунди. Един от най-гледаните видео коментари в ТикТок по темата поставя въпросът дали не трябва да се затегне контролът при предоставянето на подобни помощи.

Five Bulgarian gang members have been described as Britain's biggest-ever benefit fraud gang.



They all pleaded guilty after falsely claiming more than £50 million in Universal Credit.



5 News' @peterofthelane reports. pic.twitter.com/yzubzcCXcb