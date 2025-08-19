По непотвърдена информация в Студентски град в столицата е задържан убиецът от Първомай. Това научи bTV от свои източници.

Повече от 12 часа продължи полицейската акция на територията на студентско общежитие в столичния Студентски град. От снощи достъпът до двата входа на сградата беше ограничен, а вътре се допускаха само хора, които удостоверяваха, че живеят тук.

Десетки бяха органите на реда - униформени, криминалисти и цивилни служители. Над 10 бяха автомобилите на полицията, сред тях и полицейски бусове.

Ограничен беше достъпът и до последния етаж на общежитието, където се извършваха дейностите на полицията и криминалистите.

Тази сутрин работата беше насочена към автомобил, паркиран край общежитието.

Съпруга на полицай беше убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир. Тежкото престъпление е станало около полунощ. Жената е починала от остра кръвозагуба. Тя е имала порезна рана в областта на шията.

На тялото ѝ се е натъкнал синът ѝ, който веднага се обадил на баща си – полицай, който в този момент бил дежурен в районното полицейско управление.

Той работи в районното повече от 20 години, бил е патрулен полицай, а последните пет работи в дежурната част.

Тепърва трябва да се изяснят мотивите за престъплението. Една от версиите, по които се работи, е опит за грабеж.

Според криминалиста Иван Савов обаче това е по-малко вероятно.

„Едва ли се касае за грабеж. Действително според мен има някакъв личен мотив. Самото деяние говори за преднамерена жестокост. Тоест категорично проникване с цел и желание да се извърши тежкото престъпление“, каза той.

Според непотвърдена информация извършителят е бил познат на семейството. В района на къщата, където е станало престъплението, има видеокамери, които са заснели убиеца. Кадрите вече са иззети от органите на реда.

