Когато Ива Георгииева се явява в "Гласът на България" с песента "How Deep Is Your Love" успява да накара всички треньори да я пожелаят в отбора си. Заедно с ментора си Иван Лечев стигна до големия финал на шоуто. Тя беше избрана между 12-те четвъртфиналисти в "Гласът" и получи уникалната възможност да запише кавър със световноизвестната група "Clean Bandit" за проекта "Tuborg Open".

Снимка: ИВА ГЕОРГИЕВА - Mama (Tuborg Open x Clean Bandit - Official Cover)

Днес тя е IVA и на 3 юли в YouTube канала си представи новата си авторска песен "Пясъчни замъци" (гледай видеото по-горе). Екслклузивно пред Ladyzone.bg певицата разказа за снимките около клипа, които са били в почти екстремни условия.

"Заснехме го в Дубай, малко след пика на пандемията, след като вече беше позволено да се излиза навън. Снимките са реализирани като спазвахме всички мерки за сигурност. Видеото беше планувано да бъде заснето в България на нашето Черноморие, но заради пандемията решихме да е в Дубай, за да не се проточва прекалено много излизането на песента. Искахме да успеем да зарадваме всички с това лятно парче в правилния период, затова в последния момент, според ситуацията по света решихме, че Дубай ще е мястото за снимки", разказва певицата, която от пет години живее и работи в емирството.

Локациите в клипа са три. "Старият град на Дубай - едно място с много история и различен поглед над така модерния и актуален Дубай. Самата атмосфера там е друга, друго е усещането и настроението, съпоставено с космополитния и модерен Дубай. Втората локация, избрана от нашия екип, беше пустинята, където заснехме кадри на естествено създадени кули, което всъщност прави връзка с песента, тъй като в нея се пее за "Пясъчни замъци". Третото място е голяма арена, в която се правят и много събития и събира голям брой зрители. Там всъщност беше и най-екстремната част, защото беше над 40 градуса и трябваше да ставаме много рано сутринта и да продължаваме със снимките вечер след залез слънце", обяснява Ива.

Цялото интервю с нея, от което ще разберете повече и за избора на визии и стил, вижте в Ladyzone.bg: