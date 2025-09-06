Честваме 140 години от Съединението на България – едно от най-значимите събития в нашата история.

На 6 септември 1885 г. е провъзгласено Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Така българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизия на Берлинския договор.

Денят на Съединението ще бъде отбелязан в цялата страна. Кулминацията на тържествата по традиция е в Пловдив.

