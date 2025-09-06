Честваме 140 години от Съединението на България – едно от най-значимите събития в нашата история.
На 6 септември 1885 г. е провъзгласено Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Така българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизия на Берлинския договор.
Денят на Съединението ще бъде отбелязан в цялата страна. Кулминацията на тържествата по традиция е в Пловдив.
06.09.2025 08:24:11
Какво е било времето преди 140 години на този ден?
Официална статистика за времето се води от 130 години, но от литературни източници успяваме да добием представа каква е била нощта и денят на Съединението на 6 септември 1885 година.
06.09.2025 08:20:10
Възстановка на моменти от Съединението на България
Комитет „Родолюбие“ довечера ще пресъздаде моменти от Съединението на България на площада в Пловдив. Възстановката ще започне от 19:00 часа, но тази сутрин те подготвиха за нашите зрители кратък момент от нея.
06.09.2025 08:08:48
Читалище на 130 години: Врачанско село иска да възроди просветната и културна слава
Назад в историята - десет години след Съединението в едно китно село в Северозапада основават читалище. Селото е Караш - днес в пределите на Врачанска област. Постоянните му жители са малко, но интересът към него - голям. Защото това, което обединява хората там е желанието да възродят някогашната му просветна и културна слава.
06.09.2025 07:53:59
Каква е историята на днешния празник?
