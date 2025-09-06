Бригаден генерал Божидар Бойков, който е командващ на съвместното командване на специалните операции, ще ръководи тържествената проверка (заря) по повод 140-та годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив довечера на площад „Съединение“ в града.

„Всяка военна церемония е за отдаване на почит на загиналите за свободата на България. Думата, която първо идва на ум, когато застана пред строя, е отговорност“, каза генерал Бойков.

По думите му гордостта идва след добре свършената работа и всеки ден, когато униформата е облечена. „Гордост е, че сме част от едно общество – Българската армия“, допълни той.

Генералът коментира и мотивацията на младите хора да изберат военната професия.

„Някои идват заради стабилната работа и доходите, други търсят кариера, трети – адреналин и различен начин на живот. Нашата задача е да превърнем тази мотивация в готовност за защита на Родината, което означава и готовност за саможертва“, подчерта той.

Според Бойков повишаването на заплатите в армията е променило динамиката и интересът към службата се е увеличил. „Имаме достатъчно кандидати, предизвикателството е това да се запази във времето“, обясни той.

„Армията се модернизира – ново въоръжение, екипировка, средства за наблюдение и комуникация. В бъдеще основното предизвикателство ще бъдат безпилотните и автономни системи. Това, което днес е най-доброто, след месеци вече може да е остаряло“, каза още командирът на специалните сили.

Генерал Бойков сподели и своята лична мотивация да избере пътя на военната служба:

„Израснах в семейство на военни. Това винаги е било моят живот. Повече от 30 години ставам всяка сутрин с желание да облека униформата. Работата ми носи удовлетворение, а не умора.“

Вижте още във видеото.

