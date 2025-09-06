Едно от най-значимите събития в новата българска история - Съединението, е сред основните цели пред разпокъсаната след Берлинския договор българска нация. За утвърждаването на този акт ключова роля играе княз Александър I Батенберг.

„Князът е наясно със стремленията на българския народ за обединение още от встъпването си в длъжност. Поради висотата на своята позиция заема едни по-умерени позиции и се въздържа от това да изказва категорични подкрепи“, разказва Яна Костова, зам.-директор на Националния военноисторически музей.

Князът е имал основна дипломатическа роля в защитата на Съединението. Въпреки усилията му обаче руският император нарежда изтеглянето на своите военни от страната.



„По този начин България е оставена макар и обединена да се оправя съвсем сама с настъпилата заплаха както от Османската империя, така и от Сърбия. Именно по време на Сръбско-българската война ролята на княза отново е ключова. Всъщност той е единственият български владетел оглавявал българската войска на бойното поле“, припомня Яна Костова.

Въпреки военните победи князът осъзнава, че трябва да абдикира – отношенията с Русия достигат пределна точка, а от това страда България. Батенберг обаче остава верен на страната ни.

„През цялото време на своята абдикация в Австрия и в Германия Батенберг многократно изявява своето желание при евентуална кончина да бъде погребан в България“, разказва историкът Димитър Пиронков.

След смъртта му Народното събрание уважава това желание. Хиляди се струпват да го изпратят в последния му земен път.

„На деветия ден след смъртта, спазвайки религиозните изисквания, Батенберг със специален влак е докаран в София“, добавя историкът.

При градежа на гробницата на Батенберг, на стената са изписани три думи, изречени от него след преврата, при който е свален и принуждаван да подпише абдикацията си, но отказва. Думите гласят „Боже пази България“.

Така княз Александър I Батенберг остава в историята ни, като човекът, поставил началото на третата българска държава. Гробницата на княза е отворена за полагане на венци и отдаване на почит днес.

