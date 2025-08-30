Първият в България военен бюст-паметник на княз Александър I Български - Батенберг откриват днес в държавния конезавод "Кабиюк" край Шумен.



Мястото е историческо, защото там в резиденцията си на днешния ден през 1885-та година князът дава съгласието си за осъществяване на Съединението на България.

Паметникът е изграден по идея на инициативен комитет и чрез дарителска кампания, която продължава.



На официалната церемония Митрополит Йоан освети бюст-паметника.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK