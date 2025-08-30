Първият в България военен бюст-паметник на княз Александър I Български - Батенберг откриват днес в държавния конезавод "Кабиюк" край Шумен.
Мястото е историческо, защото там в резиденцията си на днешния ден през 1885-та година князът дава съгласието си за осъществяване на Съединението на България.
Паметникът е изграден по идея на инициативен комитет и чрез дарителска кампания, която продължава.
На официалната церемония Митрополит Йоан освети бюст-паметника.
