148-та годишнина от Шипченската епопея отбелязваме днес.

Освен официалната церемония на връх Шипка, любителите на пешеходните походи ще могат да се включат в един от трите туристически маршрута към Паметника на свободата.

Дружество „Традиция“ ще направят възстановка на събитията. Трафкът през прохода Шипка е затворен и в двете посоки – към Габрово и Казанлък.

Официалната церемония е около обяд, след това предстои историческа възстановка на връх Свети Никола.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK