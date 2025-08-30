148-та годишнина от Шипченската епопея отбелязваме днес.
Освен официалната церемония на връх Шипка, любителите на пешеходните походи ще могат да се включат в един от трите туристически маршрута към Паметника на свободата.
Дружество „Традиция“ ще направят възстановка на събитията. Трафкът през прохода Шипка е затворен и в двете посоки – към Габрово и Казанлък.
Официалната церемония е около обяд, след това предстои историческа възстановка на връх Свети Никола.
