Назад в историята - десет години след Съединението в едно китно село в Северозапада основават читалище. Селото е Караш - днес в пределите на Врачанска област. Постоянните му жители са малко, но интересът към него - голям. Защото това, което обединява хората там е желанието да възродят някогашната му просветна и културна слава.

Снимка: bTV

Днес читалището отбеляза своя юбилей - 130 години от създаването си и макар и с трудната си история през годините, никога не е преставало да съществува.

През 1895 година в разположеното край река Малък Искър село Караш се създава читалище с чудно име „Пчелин“.

„Когато са предложили „Пчелин“, човекът, който е предложил, се е мотивирал и е казал: както пчелите отиват в кошера да занесат мед, така да събираме и хората от Караш, да идват в читалището за знание“, казва с Радка Герганова, член на УС на читалище „Пчелин 1895“.

В края на 50-те години на миналия век десетки семейства в Караш са покосени от бъбречна недостатъчност. Като причина се сочела водата. Започва изселване. Парадокс - отказалите да си тръгнат доживяват до дълбока старост. Днес теорията за отровната вода се отрича официално. Селото се пълни с новодомци. А читалището се възражда.

„Почти няма къща, която да не е закупена, и много свестни хора идват и все повече проявяват интерес“, обясни Ивайло Петров, кметски наместник на село Караш.

Снимка: bTV

В селото е учителствала Леда Милева, оттук са корените по майчина линя на поета Иван Радоев. В Караш от десетилетия живее Кирил Дончев – известният наш композитор и автор на музиката на стотици игрални и документални филми и театрални постановки.

Заради изселването като никъде другаде в Северозапада се е запазил автентичният дух на предсоциалистическата селска архитектура.

„Едно е природата, но архитектурата, която е в Караш, тя е уникална. Къщите са уникални, стари, и тези хора, които идват сега, те не ги бутат, а ги реставрират“, обясни Лидия Павлова.

Снимка: bTV

Но понеже по постоянен адрес в Караш живеят шепа хора, държавата не ги забелязва, а проектите за ремонт на читалищния дом не намират подкрепа. И сградата, макар поддържана и украсена с музейни сбирки и специална изложба за юбилея, е с компрометиран таван.

Но днес е време за празник с курбан. Канят и вас. Ще се ориентирате по библиотеката на открито на входа на селото и по един от малкото действащи обществени селски часовници у нас, поправен наскоро.

И въпреки че в Караш дори няма магазин, едно е сигурно - митовете за изчезването му са силно преувеличени.

