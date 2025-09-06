Освен героите, Съединението има и своите антигерои. За тях се говори рядко, но без имената и дейността им картината на историческия акт не би била пълна. Срещаме ви с някои от тях.

По заповед на двама офицери от Източнорумелийската милиция - капитан Жейнов и поручик Вошчинов са убити петима четници от Чирпан. Това става в навечерието на Съединението, при опит да се потушат размириците



„Тръгват по следите на четата, настигат ги. Нарежда капитанът да се стреля и загиват, убиват петима четници. Като има данни, че капитан Жейнов е мъчил, тормозил, гаврил се е с тези четници“, разказва доц. д-р Видин Сукарев, историк, Исторически музей-Пловдив.

Двамата не са съдени след 6 септември, защото останали верни на войнската си клетва, но:

„Вошчинов се знае, че е полудял и в крайна сметка е умрял. Така, че имал е угризения със сигурност. За Жейнов също се говори, че все бил в лошо настроение… Но след това участва във войната, в известна степен се е реабилитирал“, казва още доц. д-р Видин Сукарев.

Други от героите на Съединението са със спорна слава. Това е документ, издаден от военния министър на Княжество България, за проявена храброст от Спас Турчев по време на Сръбско-българската война.

Снимка: auto.btv.bg

Това е същият Спас Турчев, който няколко години по-късно във Варна арестува, измъчва и ограбва Капитан Петко Войвода. За Турчев се носят слухове, че се занимавал с разбойничество из Родопите в месеците след 1878 година. Той е осъден за злоупотреби.

Снимка: auto.btv.bg

Същият този човек е член на БТРЦК през 1885 година и стои редом със Захари Стоянов.

„Той е герой на Съединението. Човек, който защитава българската кауза. Като той има биография на революционер още преди това – във връзка с Априлското въстание“, казва доц. д-р Видин Сукарев, историк, Исторически музей-Пловдив.

Антигерой безспорно е и убиецът на капитан Райчо Николов. Той е герой от Шипка и опълченец. Извършва убийството по лични подбуди. За минути е линчуван и убит от разярената тълпа в Пловдив.

