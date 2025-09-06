„Септември е месецът на българските действия. Най-значимите събития в новата българска история са се случили през септември – Съединението, Независимостта, мобилизацията за Балканската война. Това са моменти на национален подем, но и на остри социални стълкновения“, каза президентът на България (2002-2012 г.) Георги Първанов.

По думите му Съединението е било възможно, защото тогава е имало кауза и лидери, готови на смели, но дипломатични действия.

„Днес България отново има нужда от кауза, която да обедини обществото. Нашата цел трябва да бъде да сме равни с другите европейски народи – така, както мечтаеше Левски“, подчерта той.

Бившият президент заяви, че случващото се в парламента води често до противоречиви емоции.

Снимка: bTV

„Виждал съм време, когато имаше диалог и толерантност между различните институции. Сега конфронтацията е ежедневие“, коментира Първанов.

Според него най-голямото изпитание за управляващата коалиция ще бъдат предстоящите президентски избори.

Снимка: bTV

„Трудно е да си представим, че всички партии ще застанат зад една кандидатура. Това може да доведе до напрежение и разклащане на управлението“, предупреди той.

„Новият президент трябва да бъде фигура, широко приемлива за хората, а не тясно партийна. Трябва да излъчва мъдрост, дипломатичност и достойнство. Хората са уморени от противопоставянето“, каза Георги Първанов.

По думите му създаването на нова партия от страна на президента Радев крие сериозни рискове. „И аз минах по този път. Лидерството не е достатъчно – трябват структури, а идейно пространство за нов проект в момента почти няма“, обясни той.

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK