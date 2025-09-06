Кулминацията на тържествата за Деня на Съединението беше тържествената заря-проверка на пл. „Съединение“ в Пловдив.

В нея участваха представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

На церемонията присъстваха президентът Румен Радев, председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив, министри, депутати, общински съветници и други официални гости.

Съединението е триумф на народната воля над цинизма на Великите сили, изтъкна президентът Румен Радев в словото си.

Държавният глава не пропусна да атакува управляващите в речта си.

„140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия. Да харижат суверенитета, хазната и дори нашата идентичност – всичко, за което са се борили Левски, Бенковски, Захари Стоянов и съединистите. Виждам, че наистина реагирате, искам да попитам вас, хората на площада, ще оставим ли България на деребеите“, обяви президентът.

Честванията на 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия през целия ден може да проследите в нашия онлайн репортаж:

