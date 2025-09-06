България отбелязва днес 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Празникът премина под знака на тържествени ритуали, отдаване на почит към героите, празнични церемонии и възстановки на паметните събития от 6 септември 1885 година.

Тържествен молебен, отслужен от Белоградчишкият епископ Поликарп, беляза началото на празника.

Снимка: БГНЕС

След молебена миряните, дошли в катедралния храм, положиха цветя пред паметника на Гавраил Кръстевич, последният генерал-губернатор на Източна Румелия.

Военните от съвместното командване на специалните сили и духов оркестър се включиха в честванията, а светската власт, начело с кмета на Пловдив, преклони глава пред паметната плоча на Капитан Райчо Николов, паднал в жертва на Съединението.

Снимка: БГНЕС

Венци бяха положени и пред паметника на Захари Стоянов, чиято роля като председател на Българският таен централен революционен комитет е била решаваща на 6 септември 1885 година.

Един от традиционните елементи в празничната атмосфера на 6 септември е и възстановката на историческите събития, разиграли се в Пловдив – бившата столица на някогашната Източна Румелия.

Снимка: bTV

Четниците от сдружение на Голямоконарската чета с топовен изстрел дадоха старт на маратона, който започна от град Съединение и финишира на пл. „Съединение“ в Пловдив.

Най-бързи на дистанцията от 22 километра бяха Исмаил Сенанджи от Варна и Девора Аврамова от „Берое“ Стара Загора.

Заради празничните събития днес през голяма част от деня централната част на Пловдив остана блокирана и със засилено полицейско присъствие

Честването на 140 години от Съединението в София започна с поднасяне на цветя и венци пред Мавзолеят на Александър I Батенберг.

Снимка: БГНЕС

Пред Мавзолея имаше ритуал с участието на Националната гвардейска част.

А във Военноисторическия музей за първи път показаха знамената на Съединението в една експозиция. Малки и големи се докоснаха до живата история.

Снимка: БГНЕС

Експозицията във Военноисторическия музей може да бъде видяна и в неделя.

