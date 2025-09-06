По случай празника премиерът Росен Желязков се обяви за единение:

„Винаги когато сме заедно и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклонно чертае просперитета на България занапред. Честит празник!“

Лидерът на партията мандатоносител Бойко Борисов поздрави с пост във Фейсбук.

Снимка: bTV

„Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще.“

По случай празника от „Продължаваме промяната“ написаха, че свободата има смисъл само тогава, когато сме обеднени.

Снимка: bTV

„Съединението от 1885г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост.“

И поздравът на коалиционните им партньори:

Снимка: bTV

„Съединението е сила, разделението е оръжието на мутрите. Днес, когато някои пробват да ни държат разделени и уплашени, нашата кауза е обратната: свобода и справедливост“, каза Ивайло Мирчев - съпредседател на „Демократична България“.

Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов напомни:

Снимка: bTV

„Съединението прави силата. Честит празник, българи.“

Снимка: bTV

„Нашата мисия е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново. Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България“, написа лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски за празника.

От „БСП - Обединена левица“ и от „Има такъв народ също поздравиха“:

Снимка: bTV

„Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен.“

Снимка: bTV

„Днес отново трябва да си спомним "Притчата за Кубрат и синовете му", чието послание преминава през времето, за да ни върне посоката и да ни припомня, че обединени заедно - ще постигаме много повече!“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK