Пловдив впечатлява с богатата си хилядолетна история – с археология, ценни мозайки, старинни къщи и крепостни стени. Кои са съкровищата на града, които привличат туристи от цял свят?

Един от най-посещаваните туристически обекти е епископската базилика на Филипопол – от неговото откриване през 2021 г. до момента, през него са преминали над 190 000 души, отчитат от „Старинен Пловдив“.

Снимка: bTV

„Има три пода един върху друг, два от които са мозаечни, Най-ранният е от средата на IV век“, каза Димитър Станчев, ОИ „Старинен Пловдив“.

Запазените антични мозайки се простират на над 2 000 квадратни метра. Това, което удивява туристите, е възможността чрез стъклените подове да стъпват върху хилядолетната история на града.

Снимка: bTV

„Уникалното за горния мозаечен под е така нареченото пано с птици, където може да се видят над 70 броя птици, които са символ на Райската градина тематично пред олтарното пространство“, разказа Димитър Станчев.

На метри от голямата Базилика се намира късноантичната сграда „Ирини“. Тя носи името на древногръцката богиня на мира. Сградата е част от сериен обект „Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия“ и е вписана като обект на ЮНЕСКО.

Снимка: bTV

Сградата „Ирини“ е построена през III век, подовете ѝ са изпъстрени с цветни мозайки, наситени с фигурални и растителни изображения.

От времето на Възраждането са къщите в Стария град. Една от перлите на Стария Пловдив е къща „Хиндлиян“. Тя впечатлява с множество запазени в оригинал стенописи, обзаведена е с мебели от Българското възраждане.

Снимка: bTV

„Къщата е строена през 1835 до към 1840 г. според вкуса и възможностите на нейния собственик – богатият арменски търговец Степан Хиндлиян. Къщата е богато декорирана както отвън, така и отвътре с цветни орнаменти, пиластри и геометрични форми“, разказа Йорданка Парпулова, eкскурзовод ОИ „Старинен Пловдив“.

Вторият етаж, където семейството е приемало своите приятели и гости, впечатлява с ромон на вода от фонтан. А във въздуха се носи опияняващ аромат на рози. В къща „Хиндлиян“ се намира и единствената запазена баня с течаща топла и студена вода.

Снимка: bTV

Запалените туристи не бива да пропускат и друго археологическо съкровище на Пловдив. Откритата в края на миналата година след дълго време на реставрация Източна порта на Филипопол, тя е била един от главните входове към древния град.

Там може да се разходите по една от най-добре запазените улици от римско време от II и III век. От двете страни на улицата е имало постаменти за статуи на императори, на видни граждани и други заслужили лица на древния Филипопол.

Снимка: bTV

В комплекса има внушителни колонади, които са почти в оригинален вид. Срещат се пластове от различни исторически епохи, сред тях крепостни стени, градени по времето на Марк Аврелий.

