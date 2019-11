Когато решим да купуваме от непознат търговец онлайн, е добре да направим своята предварителна проверка. Трябва да проследим няколко дни, дори и седмици на каква цена е дадената стока, която сме си харесали. И така да разберем дали на „черен петък” ще бъде намалена. Това посъветва купувачите директорът на Европейския потребителски център Соня Спасова в предаването „Важното, казано на глас” по bTV радио.

„Хубаво е да прочетем дали има отзиви за търговеца в интернет, да потърсим контакти на сайта. Ако адресът на сайта завършва на .co,.uk или .de и сайтът е на английски или немски език, това не означава, че собственикът на фирмата е във Великобритания или Германия. Възможно е това да е сайт, регистриран извън ЕС, който да имитира такъв вариант”, предупреди тя.

Как мамят търговците?

Соня Спасова даде и няколко фрапиращи примери за опити за измама: „Имаше един човек, който е направил поръчка за обувки на стойност над 630 евро от сайт във Великобритания. Обещанието на търговеца е било за всеки 60 евро поръчка, той да получи ваучер на стойност 10 евро, с който да може да поръча още продукти. Впоследствие търговецът не дава тази допълнителна сума. По този начин потребителят е лишен от ваучер на стойност около 100 евро. След нашата намеса и тази на колегите от Великобритания, потребителят успя да си получи ваучера”, обясни тя.

При друг случай Европейският потребителски център не е успял да се намеси: „Миналата година за „черен петък” имахме едно оплакване, свързано с детска играчка – кукла. Цената ѝ в сайт е била около 260 лева на „черен петък”, като информацията е била, че играчката е намалена с близо 1/3. Потребителят е видял същата кукла в друг сайт, на три пъти по-ниска цена. Тук става въпрос за търговско решение и Европейския потребителски център няма какво да направи”.

Колко е голяма опасността да ни „източат” кредитната карта?

Знак за сигурност е наличието на „https” в електронния адрес. Някои от кредитните карти предлагат защитен код, който е валиден и се вижда на сайта. „Другото важно нещо е да се следи разпечатката или чрез интернет банкиране да следим наличността на нашата карта. Много важно е и да не използваме обществено достъпен интернет, когато въвеждаме номер на кредитна карта. Трябва да го направим от вкъщи - от своя личен компютър”, подчерта Соня Спасова.