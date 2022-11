Фотоапарат, оборудване и екипировка за катерене на изследователя Брадфорд Уошбърн от 1937 година бяха открити от екип изпратен на специална мисия до канадски ледник, за да намерят т.нар. „съкровище“ 85-години по-късно, пише „Инсайдър“.

През 1937 г. Брадфорд Уошбърн участва в експедиция с трима други алпинисти в опит да изкачи връх Лукания (5226 метра). Това е третият по височина връх в Канада, който тогава е и най-високият, изкачван някога в Северна Америка.

Сблъсквайки се с екстремни условия по време на спускането, Брадфорд Уошбърн и друг американски алпинист Робърт Бейтс са принудени да намалят екипировката си до минимум, изоставяйки фотоапаратите и екипировката за катерене, превърнали се в съкровища десетилетия по-късно, пише „Франс прес“.

