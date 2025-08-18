Швейцарски гражданин е загинал на пътя между Дупница и Самоков, казаха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил, предаде БТА.
Щвейцарският гражданин днес е влязъл в страната. Карал е велосипед и е блъснат от автомобил, управляван от мъж от Самоков.
Инцидентът е станал в близост до разклона за Сапарева баня около 18:45 часа. Велосипедистът е починал на място. Тестът за алкохол на водача е отрицателен, допълниха от полицията в Кюстендил.
По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.
