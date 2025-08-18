На същия път преди 4 месеца в катастрофа с тир загина Сияна

Поредна катастрофа с тежкотоварен камион на пътя, на който загина Сияна. За късмет, няма пострадали.

Инцидентът е станал към 19 часа при дъжд край село Телиш. Румънски камион, пътуващ в посока София, губи управление и поднася на мокрия асфалт, вследствие на което се усуква, а ремаркето препречва и двете платна.

За щастие, отсреща не е идвало друго превозно средство. Водачът е невредим. Твърди, че не е карал с висока скорост. Тестът му за алкохол е отрицателен.

По първоначална информация – камионът не е бил претоварен. А според колегите на шофьора ключовата думи за всички подобни инциденти в този участък са дъжд и лош път. Движението беше напълно блокирано.

