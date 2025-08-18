Служители на гръцката Дирекция за борба с организираната престъпност арестуваха мъж заради опит да внесе един килограм кокаин, разпределен в 100 капсули, които той бил погълнал, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", като се позова на гръцката полиция.

Мъжът е задържан на международното летище в Атина, където задържаният, който е бразилец, пристигнал тази сутрин с полет от Франция.

Разследване на bTV: Наркотици на една ръка разстояние. Какви са новите схеми на дилърите?

От полицията информираха, че при ареста служителите са иззели общо един килограм кокаин, като тежестта на всяка от погълнатите капсули е била близо 10 грама.

Гръцките власти уточниха, че наркотикът е бил 90 процента чист.

Очаква се заподозряното лице да се яви пред прокурор. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK