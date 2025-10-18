От началото на седмицата електрическите тротинетки са напълно забранени в Албания, макар и като временна мярка, заради рисковете за безопасността, които пораждат, пише БТА. Албания забрани карането на електрически тротинетки Забраната е временна, докато не бъде изготвен пълен план за използването им Какво предвижда регламентът у нас и в другите страни на Балканите и къде правилата за придвижване със скутери са най-строги? България максимална скорост - до 25 км/ч

защитна каска - задължителна

минимална възраст на водача - 16 години През юли Народното събрание прие на второ четене изменения в Закона за движението по пътищата, според които електрическите тротинетки вече няма да могат да се движат по тъмно, трябва да имат регистрация и застраховка "Гражданска отговорност". Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен да се движи по велосипедната инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение; да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 км/ч. и да ползва защитна каска. Дете е в кома в болницата в Бургас след падане от тротинетка Инцидентът е станал в несебърското село Кошарица На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено да превозва други лица и да използва мобилен телефон. Забранява му се да води животни и да паркира превозното средство в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, тротоари, както и на входовете към метростанции или сгради, спирки на наземния транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания, освен на определените за това места. Минималната възраст на водача за управление на електрическа тротинетка вече е шестнадесет години. Албания забрана От понеделник, 13 октомври, Албания напълно забрани движението на електрическите тротинетки заради значителен ръст на инцидентите с тях. Мярката е наложена временно и цели гарантирането на обществената сигурност и безопасността по пътищата, каза албанският вътрешен министър Албана Кочиу и добави, че предстои изготвяне на правилник за движението на електрическите тротинетки, след което те ще бъдат единствено за лично ползване, а не за комерсиални цели, като например отдаването им под наем, както е било досега. Турция максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - препоръчителна

минимална възраст на водача - 15 години По информация на турската Асоциация на електрическите скутери към момента около 8 милиона турски граждани използват набиращите все по-голяма популярност електрически тротинетки, за да се придвижват из градовете, а в страната има няколко компании, които предлагат електрически скутери под наем. По данни на Асоциацията из улиците на турските градове понастоящем се движат повече от 100 000 електрически тротинетки. „Видях я чак когато беше на капака ми“: Кола удари 63-годишна жена с тротинетка Жената карала по улицата, когато внезапно от паркинга на хипермаркета излязъл автомобил, която я блъснал Според действащото законодателство в Турция за електрическите тротинетки право да ги използват имат лица над 15 години, но не се изисква книжка за управление; максималната скорост, с която могат да се движат, е 25 км/ч; забранено е на един скутер да се вози повече от един човек, както и превозването на какъвто и да е багаж; позволено е движението единствено по велоалеи и в най-дясната част на пътното платно, като изрично е забранено придвижването по тротоарите. Към тези правила обаче може скоро да бъдат прибавени и още, тъй като в близкото бъдеще се очаква депутатите в Меджлиса да разгледат изменение в закона за движение по пътищата. По информация на в. "Джумхуриет" с изменението се предвижда въвеждане на задължителна застраховка за всички електрически скутери – както частните, така и тези на компаниите - а също и поставяне на регистрационни номера. Целта на тези мерки е да се избегне настоящата ситуация, при която водачите на електрически скутери, които са виновни при произшествие, са длъжни да заплащат в пълен размер щетите си и тези на пострадалите от инцидента от собствения си джоб, като в същото време електрическите скутери ще получат официален статут на превозни средства. Румъния максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - задължителна за лицата под 16 години

минимална възраст на водача - 14 години

Черна гора липсва регулация Към днешна дата използването на електрически тротинетки в Черна гора не е ясно урегулирано от Закона за безопасност по пътищата — те не са категорично признати като вид пътно превозно средство, така че полицията засега няма правна основа за налагане на санкции, се казва в информация на черногорския портал „Cafe de Montenegro“. В резултат тротинетките често се движат, където намерят — по велоалеи, тротоари или даже по пътното платно — без да има стандартизирани правила за технически характеристики, възраст за управление, скоростни лимити и задължителна екипировка, посочва порталът „Виести“. Черногорските медии съобщават, че в момента текат разработки на законопроекти, които предвиждат определяне на електрическите тротинетки като леки електрически превозни средства, с конкретни технически изисквания (мощност, максимална скорост, тегло). 18-годишно момче е с опасност за живота след падане от електрическа тротинетка Инцидентът е станал снощи около 00:45 часа на парковата алея в Сандански В проектите се предвижда въвеждане на обозначаващи и предпазни мерки при движението им в пътния трафик, възрастово ограничение, ограничения на скоростта и местата за движение, задължителна каска за водача и забрана за използване на слушалки при управление. Обмисля се и въвеждане на глоби за нарушения, възлизащи на суми от 200 до 400 евро според вида на нарушението. Хърватия максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - задължителна

минимална възраст на водача - 14 години В Хърватия използването на електрически тротинетки е регулирано през 2022 г. с изменения в закона за сигурността на движението по пътищата, пише списанието на Хърватския автоклуб "Ревия ХАК". Електрическите тротинетки, електрическите велосипеди, както и двуколесното самобалансиращо се превозно средство сегуей се дефинират като лични превозни средства. В тази категория влизат единствено превозни средства, които нямат седалка, а работният обем на мотора им не е над 25 куб. см или трайната мощност на електромотора им не е повече от 0,6 kW. Изисква се и да не могат да развиват скорост над 25 километра в час. Микробус удари 14-годшино момче на тротинетка в София Детето е откарано в „Пирогов“ Личните превозни средства могат да се използват само от лица на възраст над 14 години. Водачите на електрически тротинетки в Хърватия са задължени да носят каска, докато се придвижват. Също така е забранено возенето на повече от един човек на тротинетката. Водачите трябва да носят светлоотразителна жилетка или друга дреха или знак, когато е тъмно или е намалена видимостта през деня. Глобата за неизпълнение на тези изисквания е 30 евро. Задължително е и включването на фар или друга бяла светлина през нощта или при намалена видимост през деня. Тук глобата при нарушение е 60 евро. По време на шофиране на електрическа тротинетка е забранено използването на слушалки, ограничаващи слуха и на двете уши - слушалките са позволени, ако едното ухо все пак е свободно. Глобата за нарушение е 30 евро. Не е позволено и паркирането на тротинетките на места, които не са обозначени за тази цел, като "подпирането или изоставянето им на земята" на тротоари и улици. При нарушение на това правило глобата е 130 евро. При управление на електрическа тротинетка в Хърватия е забранено и рисково шофиране, като каране без ръце, захващане към друго превозно средство, теглене на предмети, които могат да попречат на управлението на тротинетката или да застрашат другите участници в пътното движение. Наказанието за нарушение тук е 30 евро. Също така се изисква водачите в група с няколко тротинетки да се движат един зад друг, вместо един до друг, като глобата за нарушение е 60 евро. 22-годишен мъж почина след падане от тротинетка на столичен булевард Инцидентът е станал около полунощ тази нощ Хърватия регулира и местата, позволени за управление на електрически тротинетки. Препоръчва се да се движат по велоалеите, а при липса на такива да се движат по тротоара или по улицата, когато движението не е твърде интензивно. Позволено е движението на електрически тротинетки и по междуградски пътища, с условието позволената максимална скорост по тях да е 50 км/ч. Глобата за използване на електрическа тротинетка по магистрала или друг път, предназначен само за моторни превозни средства, е 60 евро.