63-годишна жена с тротинетка беше блъсната от кола във Велико Търново. Инцидентът e станал малко след 12 часа на улица „Краков“ в района на голям хипермаркет в старата столица.

Жената карала по улицата, когато внезапно от паркинга на хипермаркета излязъл лек автомобил, който я ударил.

Тя е приета в областната болница във Велико Търново с фрактура на раменната става.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват, съобщиха за bTV от полицията във Велико Търново.

Пред наш екип шофьорът на лекия автомобил каза, че я видял чак когато тя се озовала на предния капак на колата.

Веднага се притекъл на помощ и съдействал на екипите на полицията и спешна помощ.

„Жената беше добре, просто рамото ѝ беше пострадало – или от самия удар, или при падането. Жената си беше с каска, всичко си беше както трябва. Може би не се чувстваше добре с ръката. Аз не мога да преценя, защото я видях вече на колата си“, Ярослав Дочев, шофьор на лекия автомобил.

