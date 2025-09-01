dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 23°
13 Разкъсана облачност 24°
14 Разкъсана облачност 25°
15 Разкъсана облачност 26°
16 Разкъсана облачност 26°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
2 / 10
Две деца с тротинетка се блъснаха в патрулка в Русе (СНИМКИ) 
Едното момче е закарано в болница
Снимка: Емил Димитров
Снимка: Емил Димитров
Снимка: Емил Димитров
Снимка: Емил Димитров
Снимка: Емил Димитров
България

Две деца с тротинетка се блъснаха в патрулка в Русе (СНИМКИ) 

Едното момче е закарано в болница

Емил Димитров

Публикувано в  11:58 ч. 01.09.2025 г.

Две деца с тротинетка се блъснаха в полицейски автомобил тази сутрин в Русе. Инцидентът е станал пред Първо РУ.

Децата не са били в своята лента за движение, а са се движили насрещно и така се е стигнало до удара.

При сблъсъка е пострадало 15-годишно момче, което е било с тротинетката. То е откарано в болница с травма на лицето. Има материални щети и по патрулката.

Пореден инцидент: 23-годишен мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка

Пробите на водача на полицейския автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. Движението в района беше затруднено за около два часа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Венета Райкова е новият водещ на „Преди обед“

Венета Райкова е новият водещ на „Преди обед“
Почти половин София остава без топла вода до 9 септември заради голям ремонт

Почти половин София остава без топла вода до 9 септември заради голям ремонт
Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка (ВИДЕО)

Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка (ВИДЕО)
Починалият на границата ни турски гражданин: Българските медици само са констатирала смъртта му

Починалият на границата ни турски гражданин: Българските медици само са констатирала смъртта му
Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Тази сутрин
Снимка: Д-р Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли бобова храна с хляб - структура, подобна на месото
Д-р Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли бобова храна с хляб - структура, подобна на месото
Снимка: Дарение на вода за Плевен – защо беше забавено?
Дарение на вода за Плевен – защо беше забавено?
Снимка: Среща с Георги Господинов на „Аполония“ в Созопол
Среща с Георги Господинов на „Аполония“ в Созопол
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест