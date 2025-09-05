9-годишно момче с тротинетка пострада при пътно-транспортно произшествие в разградското село Мортагоново, съобщиха от ОД МВР Разград.

Около 22.50 часа на 4 септември лек автомобил, шофиран от 19-годишен водач, навлиза в кръстовище и отнема предимството на индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от малолетното момче.

Тротинетката се удря в предната дясна част на колата и детето пада на земята. Транспортирано е в МБАЛ-Разград и настанено за лечение в „Хирургично отделение“ с фрактура на левия крак и мозъчно сътресение.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.

