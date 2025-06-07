Пореден инцидент с електрическа тротинетка завърши трагично в София. 22-годишен мъж загина след падане на столичен булевард.
По първоначална информация инцидентът е станал около полунощ, съобщава БНР.
От МВР съобщиха, че 22-годишният мъж е управлявал тротинетка по булевард "Тодор Каблешков". Той е загубил управление над електрическото превозно средство и е катастрофирал.
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От удара е паднал на земята, а по-късно е починал. На място са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
Инцидентът се разследва.
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