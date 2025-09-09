Отново дерайлирал трамвай: Оставили тротинетка на пътя му (ВИДЕО)

Трамвай излезе от релсите в румънската столица Букурещ заради тротинетка, оставена на пътя му, съобщава телевизия Диджи 24.

Румънските медии публикуваха снимки, на които се вижда как трамваят е дерайлирал, след като колелата му са преминали през тротинетка, оставена на релсите, информира БТА.

При инцидента няма пострадали.

Движението по линия 19 бе блокирано за известно време, допълва Диджи 24.

Полицията разследва кой е оставил тротинетката на релсите на трамвая.