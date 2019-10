Бившият член на "Бийтълс" Ринго Стар създаде кавър на една от последните песни, написани от Джон Ленън.



За китарните изпълнения той, разбира се, е поканил колегата си Пол Маккартни.

А продуцентът Джак Дъглас съживява и част от Джордж Харисън, като добавя мотиви от негова песен в кавъра на "Grow Old With Me".

Ленън пише песента за своя албум от 1980-а "Double Fantasy", но тя така и не е включена в колекцията.

"Grow Old With Me" е сингълът в новия албум на Стар, който излезе в продажба миналата седмица.