„Проблемът с водата не е от 16 януари, откакто встъпи това правителство, а е от повече от 10-20 години. Този сектор беше зарязан“, заяви в „Защо, господин министър“ министърът на околната среда и водите Манол Генов.

„Европейските средства, които ни дават, са средства за пречистване и отвеждане на отпадни води. Постижение на България е, че паралелно със строителство, рехабилитацията и изграждането на пречиствателни станции изгражда и водопроводна мрежа“, посочи Генов.

Проф. Христо Пимпирев: България влиза в полупустинна зона, 70% от водата се губи във водопроводите

Той обясни, че другият източник на приходи са собствените средства на ВиК дружествата, които обаче са в лошо финансово положение.

Във връзка с оставките на директори на ВиК дружества заради безводието в страната Манол Генов заяви, че „жертвоприношението“ не е най-добрият вариант за спасяване на ситуацията и нещата всъщност са много по-сложни.

„Българският ВиК холдинг“: Няма да се стигне до по-тежък воден режим в Ловеч

„Всяко ВиК дружество защитава 5-годишен бизнес план. Той се одобрява от КЕВР и от всеки един общински съвет. За съжаление, през последните години България попада в този климатичен пояс на България, където валежите са изключително малко. Водоснабдяването е един многофункционален резултат на определени действия и условия“, обясни екоминистърът.

По думите му по времето на социализма България е инвестирала достатъчно в изграждането на язовири и е успяла да го направи сама.

Премиерът за водната криза у нас: Пари има, но трябва да се управляват честно и почтено

„Този проблем не се решава от днес за утре и е трупан в годините. В момента има достатъчно политическа воля от страна на правителството да бъде решен“, заяви Манол Генов.

По думите му в Националния борд по водите, който беше създаден от Министерския съвет, ще влизат не само политически лица, но и експерти, които познават проблемите на безводието. В него ще участват и всички собственици на ВиК инфраструктурата.

Вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде председател на Националния борд по водите

Неговата задача ще бъде да направи адаптация на ползването на водите спрямо измененията на климата, да намери финансиране и технически ресурс по отношение на хората, които страдат от режим на водата, поясни Генов.

Също така ще предложи законодателни промени при планирането на новите водопроводи.

Кои са членовете на Националния борд по водите за справяне с водната криза?

Защо кризата с водата се превърна в повод и за политическо напрежение?

Министърът на околната среда коментира и писмото на Делян Пеевски до премиера, както и отговора на Росен Желязков до лидера на „ДПС-Ново начало“.

„Реакцията на премиера е достатъчно адекватна. Не приемам писмото като ултиматум, а като подкана да си свършим работата. Това редовно го правят народните представители от опозицията с различни парламентарни механизми“, коментира Манол Генов.

Росен Желязков с отговор до Делян Пеевски за работата по кризата с водите

Той заяви, че лично Пеевски не му се е обаждал и не са разговаряли по телефона.

„Дори му нямам телефона. Не ми е поставял задачи“, категоричен бе екоминистърът.

Защо у нас има стотици незаконни сметища?

„Незаконните сметища се появиха тогава, когато се появиха законните. В кампанията на bTV „Да изчистим България заедно“ събрахме толкова отпадъци. Не се радвам, че сме събрали толкова, ще се радвам, ако сме събрали по-малко. Тази кампания трябва да бъде достатъчно мотивираща за българските граждани. Да осъзнаят какво струва разделното събиране на отпадъците“, каза Манол Генов.

РИОСВ правят карти на незаконните сметища в страната

По думите ситуацията с боклуците и сметищата става все по-зле през последните години като отношение. МОСВ санкционира непрекъснато, каза той.

Къде е черната пантера?

„Дълбоко се съмнявам, че има такава пантера, защото засега сме видели само снимки. По едно време отиде в Румъния, реши да се върне. Много отговорно сме подходили по този проблем“, коментира министърът на околната среда.

Леопардът се върна у дома: Ловец се изправи очи в очи с дивата котка в Шуменското плато

„Това е инвазивен вид, ние защитаваме местните видове. Дали могат ловци да стрелят, или не – не е най-доброто решение, но тази черна пантера риск ли е, пантера ли е? Най-жалкото ще бъде да бъде застреляна. Положихме много усилия и по препоръки на един южноафрикански професор от неправителствена организация, ни даде чертеж на живоловен капан. Той вече е изработен и се намира в Централен Балкан. Ще го заложим, ако има сигнал за присъствие на животното“, обясни Манол Генов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK