Леопардът се завърна в Шуменското плато. Ловец твърди, че се е изправил очи в очи с дивото животно. Арх. Добрил Добрев е подал сигнал пред местните власти, че в сряда вечерта, малко след 18 ч, докато бил излязъл на обичайната си горска разходка, се натъкнал на хищника.

По думите му това районът, в който черният леопард беше забелязан първоначално и където беше съсредоточено търсенето му. Ловджията разказва, че животното се изправило в цял ръст срещу него – в непосредствена близост .

Към този момент няма официална информация за тази случка, както и дали ще бъдат предприети нови действия по издирването, и залавянето на черния леопард на територията на природния парк.

„Докато вървях по асфалтовия път, видях, че излезе черно, голямо животно от гората и тръгна по средата на пътя към мен. Когато такова животно тръгне към вас не може съвсем точно да се каже какво е- черно, голямо. В един момент обаче аз спрях и тя спря и се обърна да влиза в гората. Тогава я видях ясно – с всички характерни черти. Впечатли ме голямата дълга опашка“, разказва Добрев пред БНР.

По думите му „като една нормална котка“, леопардът си легнал на пътя. Тогава той се обърнал и бавно, бавно започнал да се отдалечава от дивото животно, поглеждайки през рамо. Добрев разказа, че не се е уплашил при срещата с леопарда.

„Трябва да се вземат мерки. Не е предвидимо кога и дали това животно няма да стане агресивно. Когато ме извикаха в полицията, за да разговаряме по този въпрос, разбрах, че преди е виждана пак на същото място. Това за мен означава, че това е районът на нейното обиталище – скалите в края на Шуменското плато“, посочи мъжът.

Вече повече от два месеца в различни части на страната хора подават сигнали и твърдят, че са забелязали черен хищник от семейство котки. Последната такава информация е от района на Дупница.

Преди малко повече от седмица беше сформиран кризисен щаб в област Силистра. Хищното животно беше забелязано между селата Богданци и Търновци, община Тутракан. Полицията там незабавно започна обследване на терена, където беше забелязано животното. Сигнали за същото, или подобно животно, бяха подавани от районите на Разград, Русе и дори от съседна Румъния.

Първият сигнал, придружен от заснет клип, беше подаден късно вечерта на 19 юни в шуменската полиция, след което територията на Природен парк "Шуменско плато" беше затворена за посетители, последва мащабна акция по неговото издирване и залавяне.

В Шумен дойдоха специалисти от Национален парк "Централен Балкан", ДГС "Мазалат", варненския зоопарк и много други. След като ситуацията се успокои, въпреки че леопардът не беше заловен, достъпът до Шуменското плато беше разрешен.

