dalivali.bg
София
сега Слънчево 17°
10 Слънчево 20°
11 Слънчево 22°
12 Слънчево 25°
13 Слънчево 27°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Местната власт даде зелена светлина за отстрел на дивото животно край Силистра

Обяснението - дивата котка не е защитена като вид от нашето законодателство

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:00 ч. 28.08.2025 г.

Животно, което в продължение на месеци се превърна в митологичен образ по нашите ширини – черната пантера, която първоначално беше видяна в Шумен, преди броени дни беше забелязана в Силистра.

Областният управител на Силистра - Илиян Великов, говори в предаването „Тази сутрин“ по темата.

Последният сигнал за животното е подаден на 25 август от случаен минувач по пътя Силистра – Русе.  

„При спирането на отбивка е забелязал необичайно животно в стърнището на една нива, заснел го е и веднага е подал сигнал в РУ на полицията в Тутракан. Поради създалото се мнение в обществото и страха на хората, веднага беше създаден кризисен щаб, а непосредствено след сигнала районът е обследван“, обясни Илиян Великов.

Сигнал за черен леопард до Тутракан

Групата за обследване е била водена от кмета на Тутракан, д-р Стефанов, който освен кмет е още ветеринарен лекар и ловец. При проверката не са открити следи от животното.

Снимките са изпратени за експертиза в зоопарка във Варна. Специалистите потвърждават, че става дума за котка, но заради лошото качество на изображенията не може да се установи дали е черен леопард или дива котка.

Областният управител на Силистра уточни, че няма данни за нови сигнали.

По думите му при обхода в района е имало спокойно пасящо стадо овце без охраняващи кучета, което не е показвало признаци на безпокойство.

Кметът на Тутракан: В района забелязахме сърни. Ако имаше опасен хищник, нямаше да са там

За превантивна сигурност са предупредени кметовете на околните села, както и пастирите да извеждат животните по-близо до населените места.

Ловците също са инструктирани и имат право да отстрелят животното, ако бъде забелязано, тъй като според Министерството на околната среда и водите черният леопард не е защитен вид по нашето законодателство.

Засегнати са селата Богданци, Търновци и Шуменци, като превантивно са включени и Долно Ряхово и Малък Преславец, където има по-гъсти гори.

Великов подчерта, че не смята ситуацията за повод за паника.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)

Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)
Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)

Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)
20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)

20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си
„Попита ме как е възможно“: Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана

„Попита ме как е възможно“: Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана
Тази сутрин
Снимка: Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Снимка: След гонка: 18-годишен шофьор с множество нарушения е задържан край Добрич
След гонка: 18-годишен шофьор с множество нарушения е задържан край Добрич
Снимка: Над 980 000 лева стойност: Марихуана, скрита в соларни панели, бе задържана на пристанище Варна
Над 980 000 лева стойност: Марихуана, скрита в соларни панели, бе задържана на пристанище Варна
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест