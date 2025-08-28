Местната власт даде зелена светлина за отстрел на дивото животно край Силистра

Животно, което в продължение на месеци се превърна в митологичен образ по нашите ширини – черната пантера, която първоначално беше видяна в Шумен, преди броени дни беше забелязана в Силистра.

Областният управител на Силистра - Илиян Великов, говори в предаването „Тази сутрин“ по темата.

Последният сигнал за животното е подаден на 25 август от случаен минувач по пътя Силистра – Русе.

„При спирането на отбивка е забелязал необичайно животно в стърнището на една нива, заснел го е и веднага е подал сигнал в РУ на полицията в Тутракан. Поради създалото се мнение в обществото и страха на хората, веднага беше създаден кризисен щаб, а непосредствено след сигнала районът е обследван“, обясни Илиян Великов.

Групата за обследване е била водена от кмета на Тутракан, д-р Стефанов, който освен кмет е още ветеринарен лекар и ловец. При проверката не са открити следи от животното.

Снимките са изпратени за експертиза в зоопарка във Варна. Специалистите потвърждават, че става дума за котка, но заради лошото качество на изображенията не може да се установи дали е черен леопард или дива котка.

Областният управител на Силистра уточни, че няма данни за нови сигнали.

По думите му при обхода в района е имало спокойно пасящо стадо овце без охраняващи кучета, което не е показвало признаци на безпокойство.

За превантивна сигурност са предупредени кметовете на околните села, както и пастирите да извеждат животните по-близо до населените места.

Ловците също са инструктирани и имат право да отстрелят животното, ако бъде забелязано, тъй като според Министерството на околната среда и водите черният леопард не е защитен вид по нашето законодателство.

Засегнати са селата Богданци, Търновци и Шуменци, като превантивно са включени и Долно Ряхово и Малък Преславец, където има по-гъсти гори.

Великов подчерта, че не смята ситуацията за повод за паника.