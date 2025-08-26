Нов сигнал за черния леопард в Северна България, този път в област Силистра. Според кмета на село Бащино, община Главиница, Найле Сабан животното е забелязано между селата Богданци и Търновци до Тутракан.

„Бъдете бдителни! При евентуална информация незабавно звъннете на телефон 112“, написа тя.

В края на юли беше подаден сигнал за забелязан черен леопард до шуменския квартал „Мътница“.

Граждани съобщават, че леопардът е видян на главния път в близост до населеното място.

По думите на Цветанка Милкова, работеща в кметство „Мътница“, тя е получила уведомително писмо за случая от кмета на Община Шумен и решава да предупреди местните жители да бъдат предпазливи. Пише съобщение, което разпространява в социалните мрежи и на ключови места в квартала – по спирки, в магазини и кафенета.

В края на юни румънски медии съобщиха, че са подавани сигнали за голяма черна котка в област Гюргево.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK