Проблемите с водата на Плевен не са ощетили Ловеч и проблемите на Ловеч не са създадени, за да могат да бъдат облагодетелствани плевенчани, каза в предаването „Тази сутрин“ инж. Лозко Лозев, изпълнителен директор „Български ВиК Холдинг“.

„Гледаме да сме стриктни и да няма никакво фаворизиране на едната или на другата община. Категорично няма грешка в разпределянето на количествата. Точно за да се спазва то, се наложи да бъде обявен нощен режим в Ловеч“, добави той.

По думите му процентното разпределение на водните количества за Плевен и Ловеч е такова, че те са недостатъчни вече и за Ловеч и затова се е наложило въвеждане на 7-часов нощен режим.

„От тук нататък при намаляване на общото количество от „Черни Осъм“, трябваше по-голямо количество да отива за Ловеч, а не за Плевен, което нарушава договорката, която десетилетия назад спазваме. Това е споразумение, подписано между няколко министерства преди много години и се подновява периодично. То има разпределение на водните количества – 35% за Ловеч, 45% за Плевен и 20 % за Троян. Троян няма нужда от целите 20% и в зависимост от моментното състояние се разпределят към Плевен и Ловеч, но гледаме никога да не падаме под 35% за Ловеч и 45% за Плевен“, обясни инж. Лозев.

Според него в Ловеч проблемите не са толкова големи и засега данните показват, че няма да има по-тежък режим.

„Преди една година Ловеч се водоснабдяваше с около 140 литра в секунда, а към днешна дата – с около 90 литра в секунда. Ще потърсим съществуващи водоизточници, ще потърсим местни такива, които биха могли да послужат в кратко време, а дългосрочно продължаваме реконструкциите на водопроводната мрежа. Там е значително по-сменена, над 50% от мрежата е сменена и това обуславя по-ниските загуби на вода“, каза шефът на ВиК холдинга.

По думите му основните мерки за нормализиране на ситуацията с водата в Плевен и Ловеч са използване на съществуващия язовир „Сопот“ само за Ловеч, като така ще се облекчи Плевен, водоснабдяване на Плевен изцяло от Дунавския регион и построяване на язовир „Черни Осъм“.

„Надявам се за една година да успеем в Плевен да си укрепим местните водоизточници, които към днешна дата са като резервни такива, и да се намалят загубите, а за Ловеч ни трябва още малко допълнителна вода и още малко ограничаване на загубите. Имам добро усещане, че следващата година и двата областни града имат голям шанс да са без воден режим“, добави инж. Лозко Лозев.

Относно водната криза в Плевен той каза, че водата от сондажа в с. Ясен вече се смева с голямото количество от Долна Митрополия, което подпомага режима, но е малка стъпка и не може да реши цялостно проблема. В момента се отводняват рововете на станция Долна Митрополия и се очаква в следващите дни да бъдат увеличени часовете на водоподаване в Плевен.

