И в Ловеч от тази вечер се въвежда режим на водата.

Мярката се налага заради намалелия дебит на водоснабдителна група "Черни Осъм", пише БНР.

Водата ще се спира от 23.00 ч. до 6.00 ч. сутрин.

Старт на учебната година при извънредни обстоятелства и в Плевен. Първият звънец удари в ситуация на безводие и тежък режим. Проверка на bTV установи, че не навсякъде са монтирани хидрофорни системи.

Традиционният ритуал за 15 септември в математическата гимназия в Плевен е съпроводен с обяснение – режим има, но няма да се усети благодарение на монтираната чисто нова хидрофорна система.

