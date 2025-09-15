dalivali.bg
България

Старт на учебната година при извънредни обстоятелства

В Плевен първият звънец удари в ситуация на безводие и тежък режим

Маргарита Стефанова Маргарита Стефанова

Публикувано в  12:01 ч. 15.09.2025 г.

Старт на учебната година при извънредни обстоятелства. В Плевен първият звънец удари в ситуация на безводие и тежък режим. Наша проверка установи, че не навсякъде са монтирани хидрофорни системи.

Традиционният ритуал за 15 септември в математическата гимназия в Плевен е съпроводен с обяснение – режим има, но няма да се усети благодарение на монтираната чисто нова хидрофорна система.

"Дано спасят положението засега", коментира пред bTV Свилен Василев, родител на осмокласник.

Водният ад в Плевен: Протестиращи блокират града (ВИДЕО)

Трите резервоара с обща вместимост от шест кубика са разположени в подземието на сградата и днес ще бъдат използвани за първи път.

"От тука се пълни, а това подава, когато спре водата", казва Николай Николов, работник по поддръжката. 

"Притесненията са за всички, няма доволни от тази ситуация, обаче само оплакването изобщо не е продуктивно. Предпочетохме да вземем навреме мерки, за да създадем минимални условия за санитарни и хигиенни нужди", коментира Диана Данова, директор на МГ "Гео Милев" – Плевен.

В съседната гимназия по туризъм хидрофори ще бъдат монтирани до дни, налага се изчакване, тъй като специализираните фирми за доставка и монтаж са кът. Засега там борят безводието подръчни средства. 

Сутринта, като дойдем, първата ни работа е да запълним бидоните, които са изразходени, казва Таня Иванова, хигиенист. 

Най-важното, според персонала, е, че въпреки кризата ще се учи присъствено, а не онлайн.

Имаме горчивия опит на обучението по време на ковид, доста дефицити се събраха в знанията на децата, коментира Малинка Маринова, директор на ПГ по туризъм - Плевен. 

Калоян Къдрийски, заместник-кмет на Плевен, обеща, че местната власт няма да остави учебно заведение без вода за битови и хигиенни нужди.

Във всички училища е осигурена минерална вода за пиене, която ще се раздава периодично.

