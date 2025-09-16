Месец и половина след Плевен и Ловеч вече е на воден режим. Засега той не е толкова драстичен и чешмите пресъхват само през нощта. Директорът на ВиК инж. Данаил Събевски подаде оставка преди минути, след като му беше поискана от регионалния министър.

Хората усетиха режима от снощи - той е между 23:00 ч. и 06:00 ч. сутринта. Някои споделят, че дори не са го усетили, други си го обясняват с липсата на дъжд.

Според директора на ВиК причината е, че няма достатъчно вода в групата на Черни Осъм, която захранва освен Ловеч, и Плевен, и Троян.

Същевременно авариите по магистралния водопровод са много. Само за ден, съвместно с екипи на ВиК – Плевен са отстранени 9 аварии. В Ловеч загубите по мрежата са над 50%.

Вчера регионалният министър поиска оставката на изпълнителния директор Данаил Събевски. Причината е липса на координация, планиране и съгласуване по обявяването на водния режим в Ловеч.

По-рано тази сутрин пред bTV директорът на ВиК каза, че няма намерения да подава оставка, но по-късно каза, че е размислил и се оттегля.

„Сега не мога да коментирам думите на министъра, но истината е, че няма вода, в момента, в който не спрем водата, може да спре сутринта в 09:00 часа, така че е по-добре да си резервираме количествата и да си знаем отколко доколко няма да има вода. Според мен вече е много наложително реконструкцията на водопровода „Черни Осъм“, каза инж. Данаил Събевски.

