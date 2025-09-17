„Всички правителства след промените въобще не обръщат внимание на това, за което алармираме учените – че България попада в една полупустинна област, климатът засушава и трябва да обърнем внимание как да осигурим вода за хората“.

Това каза геологът и ръководител на българската полярна експедиция проф. Христо Пимпирев за водната криза у нас в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Той уточни, че има всякакви възможности и техническият прогрес позволява осигуряването на вода дори в напълно пустинни райони, като например в Обединените арабски емирства.

Кои са членовете на Националния борд по водите за справяне с водната криза?

„Там дъжд почти няма, само че превръщат морската вода в сладководна – има си технология за това. Аз скоро минах с ветроходна лодка покрай френското крайбрежие на средиземно море – там са построили огромни инсталации за пречистване на морската вода в сладка. Тоест, те се готвят за това да имат вода, докато при нас не се обръща внимание“, поясни професорът.

По думите му проблемът не е скорошен – още от водния режим при софийския кмет Александър Янчулев, в първите години на демокрацията.

Премиерът за водната криза у нас: Пари има, но трябва да се управляват честно и почтено

„Проблемът у нас е, че водите са разпръснати в най-различни институции. Язовирите, например, които са хранилището на питейната вода и водата за напояване, са към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), но има ВиК, която отговаря водата да стигне до чешмите. Тя е изключително стара цялата ни водопроводна мрежа – това пък е към Регионалното министерство. Създаден е един воден холдинг – вчера пък построиха един борд“, каза още проф. Пимпирев.

Когато всеки дърпа чергата към себе си, няма как да имаме вода, обобщи геологът.

Ловеч минава на нощен воден режим, директорът на ВиК подаде оставка

„Най-голяма част от водата се губи във водопроводната система. Над 60/70% от водата се губи по водопроводите, това е ВиК системата, което си е отделна организация към Министерството на регионалното развитие, докато язовирите са към друго министерство и няма какво да ги обедини. Ето, да се надяваме, че този борд, ще направи това“, добави той.

