Необичайно силна снежна буря в Исландия причини смъртта на един човек, предаде ДПА.

Полицията съобщи, че тяло е било открито в река в отдалечен район в северната част на страната. Смята се, че то е на 16-годишно момче, което е в неизвестност от сряда.

През последните дни Исландия бе връхлетяна от бури. Според някои - най-силните от 40 години.

Developing winter storm in western Iceland yesterday, Dec 10th. Thanks to Owen Hunt for the report - posted with permission. pic.twitter.com/verkPvzepi