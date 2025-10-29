САЩ изтеглят войски от Източния фланг на НАТО - България, Румъния, Словакия и Унгария

В сряда военните на Съединените щати заявиха, че решението да не се заменят напускащите американски войски в Румъния не е изтегляне на САЩ от Европа, пише Ройтерс.

„Втора пехотна бригада от 101-ва въздушнодесантна дивизия ще се преразположи по график в родното си подразделение в Кентъки без замяна“, се казва в изявление на американската армия за Европа.

„Това не е изтегляне на американци от Европа или сигнал за намален ангажимент към НАТО и член 5“, се казва в изявлението.

Американската армия добавя, че „тази корекция на разположението на силите няма да промени средата за сигурност в Европа“.

Министърът на националната отбрана Йонуц Мощяну обяви в сряда, че американските сили остават непроменени в базите Девеселу и Къмпия Турзи, като единствената промяна ще настъпи в базата Михаил Когълничану, където вече няма да бъде разположена ротационна бригада, предава румънската PRO TV.

Румъния заявява, че е била уведомена за съкращаване на американските войски,

САЩ се фокусират върху собствените си граници и Индийско-Тихоокеанския регион,

НАТО заявява, че алиансът е в тесен контакт относно разполагането на войски,

Около 1000 американски войници ще останат в Румъния,

Постоянното съюзническо присъствие в Румъния е „достатъчно“ - 3500 души, казва министърът.

Предислоцирането

Румънското министерство на отбраната заяви, че САЩ възнамеряват да намалят част от войските си, разположени на източния фланг на НАТО.

Между 900 и 1000 американски войници ще останат в Румъния, съобщи Букурещ. Досега са били 1700.

Министерството заяви, че решението е очаквано и че „преразпределението“ на американските сили е резултат от новите приоритети на президентската администрация на Тръмп.

Министърът на отбраната Йонуц Мощяну заяви, че неговият американски колега Пийт Хегсет наскоро е предал на европейците, че трябва да обърнат повече внимание на собствената си отбрана и че САЩ насочват вниманието си към Индийско-Тихоокеанския регион.

Една американска бригада във военновъздушната база Михай Когълничану - която ще бъде най-голямата на НАТО в Европа - ще бъде ротирана, а не заменена, каза Йонуц Мощяну.

Бригадата има „елементи“ в България, Румъния, Словакия и Унгария, каза Мостяну, въпреки че не е ясно дали американските войски ще бъдат изтеглени и от тези страни.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви в сряда, че Варшава „няма информация“ за евентуално намаляване на американските войски на нейна територия.

Малко след съобщението от Букурещ, представител на НАТО подчерта, че ангажиментът на Вашингтон към алианса остава „ясен“ и корекциите „не са необичайни“.

„Дори с тази корекция, присъствието на американските сили в Европа остава по-голямо, отколкото е било през годините, с много повече американски сили на континента, отколкото преди 2022 г.“, се казва в изявление на представителя.

Според данни от края на миналата година, САЩ имат разположени над 100 000 военни в Европа.

