Жена, избягала в Европа от война, се завръща в Сирия заради ЛГБТ+ знамената в училищата на децата ѝ (ВИДЕО)

„Топлофикация София“ с прогноза кога ще пусне парното

Специалният пратеник на Кремъл заяви, че е възможно постигането на мир в Украйна в рамките на една година

Анексът е подписан: Мандат от 10 месеца. Как ще се случва ротацията в парламента?

Русия успешно изпита "Посейдон": Различен клас оръжие, което може да заличи цели крайбрежни градове

Директорът на Държавния резерв: Има достатъчно горива в резерва

40 години след Чернобил: Откриха сини кучета в забранената зона (ВИДЕО)

„Управлява компютър с мисълта си часове след операцията“: Имплантите на Мъск вече са в Европа

Кметът на Дупница е осъден за отправяне на закани спрямо длъжностно лице

Най-малко една жертва – дете, на рухналата сграда в Истанбул (СНИМКИ и ВИДЕО)
Светът

САЩ изтеглят войски от Източния фланг на НАТО - България, Румъния, Словакия и Унгария

Румънският министър на отбраната обяви, че напускащата американска бригада „има елементи“ в България, Румъния, Словакия и Унгария. Според данни от края на миналата година, САЩ имат разположени над 100 000 военни в Европа

Снимка: iStock

Публикувано в  15:33 ч. 29.10.2025 г.

Публикувано в  15:33 ч. 29.10.2025 г.

В сряда военните на Съединените щати заявиха, че решението да не се заменят напускащите американски войски в Румъния не е изтегляне на САЩ от Европа, пише Ройтерс.

„Втора пехотна бригада от 101-ва въздушнодесантна дивизия ще се преразположи по график в родното си подразделение в Кентъки без замяна“, се казва в изявление на американската армия за Европа.

„Това не е изтегляне на американци от Европа или сигнал за намален ангажимент към НАТО и член 5“, се казва в изявлението.

Американската армия добавя, че „тази корекция на разположението на силите няма да промени средата за сигурност в Европа“.

Четири слабости на Русия, които ще доведат до поражението й

Министърът на националната отбрана Йонуц Мощяну обяви в сряда, че американските сили остават непроменени в базите Девеселу и Къмпия Турзи, като единствената промяна ще настъпи в базата Михаил Когълничану, където вече няма да бъде разположена ротационна бригада, предава румънската PRO TV.

  • Румъния заявява, че е била уведомена за съкращаване на американските войски,
  • САЩ се фокусират върху собствените си граници и Индийско-Тихоокеанския регион,
  • НАТО заявява, че алиансът е в тесен контакт относно разполагането на войски,
  • Около 1000 американски войници ще останат в Румъния,
  • Постоянното съюзническо присъствие в Румъния е „достатъчно“ - 3500 души, казва министърът.
Руските сухопътни сили са навлезли в украинския град Покровск, Киев изпрати подкрепления

Предислоцирането

Румънското министерство на отбраната заяви, че САЩ възнамеряват да намалят част от войските си, разположени на източния фланг на НАТО.

Между 900 и 1000 американски войници ще останат в Румъния, съобщи Букурещ. Досега са били 1700.

Министерството заяви, че решението е очаквано и че „преразпределението“ на американските сили е резултат от новите приоритети на президентската администрация на Тръмп.

Норвегия заяви, че руската ракета „Буревестник“ е била изстреляна от Нова земя

Министърът на отбраната Йонуц Мощяну заяви, че неговият американски колега Пийт Хегсет наскоро е предал на европейците, че трябва да обърнат повече внимание на собствената си отбрана и че САЩ насочват вниманието си към Индийско-Тихоокеанския регион.

Една американска бригада във военновъздушната база Михай Когълничану - която ще бъде най-голямата на НАТО в Европа - ще бъде ротирана, а не заменена, каза Йонуц Мощяну.

Бригадата има „елементи“ в България, Румъния, Словакия и Унгария, каза Мостяну, въпреки че не е ясно дали американските войски ще бъдат изтеглени и от тези страни.

Полски изтребители прехванаха руски самолет, извършвал разузнавателен полет

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви в сряда, че Варшава „няма информация“ за евентуално намаляване на американските войски на нейна територия.

Малко след съобщението от Букурещ, представител на НАТО подчерта, че ангажиментът на Вашингтон към алианса остава „ясен“ и корекциите „не са необичайни“.

Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026 г.

„Дори с тази корекция, присъствието на американските сили в Европа остава по-голямо, отколкото е било през годините, с много повече американски сили на континента, отколкото преди 2022 г.“, се казва в изявление на представителя.

Според данни от края на миналата година, САЩ имат разположени над 100 000 военни в Европа.

Русия успешно изпита

Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026 г.

Намериха мъртва 37-годишна лекарка в стаята за дежурни, след изкарана нощна смяна

Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря за годината, достигна Ямайка. Наредиха евакуация (ВИДЕО)

"Изненадан съм, не сме имали конфликт": Говори адв. Андрей Дамянов, обвинен в отмъщение от д-р Хасърджиев

Наталия Киселова: Оттеглям се, за мен беше чест!

