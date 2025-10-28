dalivali.bg
Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026-та година

Разчетено е максималният осигурителен доход да достигне 2352 евро, което е увеличение спрямо сегашните нива

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:46 ч. 28.10.2025 г.

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари догодина ще е по-нисък от разписаното в Кодекса на труда. Минималната заплата ще бъде 605 евро, а не 620 евро - или 1213 лева, колкото е заложено по формулата в Кодекса. Това са проектопредложенията на правителството за Бюджет 2026, потвърдиха два независими източника за bTV. 

Разчетено е максималният осигурителен доход да достигне 2352 евро, което е увеличение спрямо сегашните нива. Вноската за фонд "Пенсии" е заложено да се увеличи с 2 на сто - така тя ще достигне 21,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8 на сто за хората, родени след 31 декември 1959 г.

Гуцанов: Подписал съм размерът на минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година се определя от 1 юли догодина минималната пенсия за стаж и възраст да е 346,87 евро. За 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се запазва на нивото от тази година - 3400 лева, или 1738,40 евро.

Освен скок на осигуровките за фонд "Пенсии" с 2 процентни пункта, от догодина е предвидено покачване с още 1 процент през 2028 г. Пенсиите, отпуснати до 31 декември тази година, ще се осъвременят от 1 юли догодина с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по така нареченото Швейцарско правило. По предварителни данни процентът се очаква да бъде между 7,0 и 8,0. Точната стойност ще бъде определена след получаване на отчетените стойности за инфлацията и ръста на осигурителния доход през годината.

От КНСБ обвиниха социалното министерство в

13,421 милиарда евро се планира да се похарчат за пенсии догодина. Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне малко над 541,20 евро. Номиналното нарастване е 8,5 на сто при среден размер през тази година от 498,61 евро. Очакваният реален ръст на пенсиите е 4,8 на сто при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация от 3,5 на сто. 

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - то ще е почти 399 евро.

Колко пъти купуваме потребителската кошница с минимална заплата? 9,6 пъти – у нас, 33,4 пъти - в Нидерландия

Управляващите не планират да увеличават минималния дневен размер на обезщетението за безработица – и то в евро ще е 9,21 евро, както и максималния дневен размер – 54,78 евро.

