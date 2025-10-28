Увеличение на пенсионната вноска, повишаване на максималния осигурителен доход и по-ниска минимална заплата от очакваното.

Това са част от параметрите на проектобюджет 2026-а. bTV разполага с документа, който все още е неофициален и трябва да бъде представен до петък.

Владимир Лилов работи в ключарско ателие на минимална заплата. Ключарят има свое предложение за попълване на държавната хазна.

"Като махнеш тия скъпи коли, като си намалят заплатите господата, тъй наречените депутати, управляващи, като си намалят партиите субсидиите, пари бол, колкото искаш", споделя Владимир.

Мъжът пресмята - вдигане на осигурителната тежест ще го засегне пряко.

Снимка: bTV

"Ще приемем, че за месеца ще са 20 лева, ама ако ги сметнем за 1 година те ще си станат 240 лева. Всичко поскъпна и как ние тогава, как ще живеем оттук нататък, една държава след като само прибира, осигуровки, значи е загазила отвсякъде според мен", казва Владимир.

Според проекта на властта пенсионната вноска през 2026-а година ще се увеличи с 2%. Бизнесът се обяви против.

"Този проектобюджет е враждебен към хората на труда, към хората в икономиката, тези които пълнят бюджета, той им намалява доходите. Друго неправилно предложение е увеличаването на максималния доход с над 11%. Беше заложено много по-малко увеличение в средносрочната прогноза", казва Васил Велев – АИКБ.

Снимка: bTV

За промяна в данъците се обяват в своя позиция и синдикатите от КТ Подкрепа. Подобни мерки предвиждат и идеите за Бюджет 2026 на част от коалиционните партньори - БСП настояват за подоходно облагане.

"Това не е някаква търговия, както се представя ние даваме Киселова, а пък вие ни подкрепяте за данъчната политика, но това става централна тема за нас и ние ще си я гоним докрай", заяви Кристиян Вигенин от БСП.

Останалите от коалицията обаче обещават да няма промяна на плоския данък. "Към момента няма такова решение", отговори Костадин Ангелов.

"Имаме 3% заложено, кое е по-важно да минем в еврозоната от 1-и или отново да си говорим кой на кого дал пари", коментира Бойко Борисов – председател на ГЕРБ.

Част от опозицията също се обяви против промени в данъците за физическите лица.

Снимка: bTV

"Ако ще пипаме данъците дайте да видим какво става със свръхпечелившите бизнеси. Банките печелят няколко милиарда. Да вдигнем концесионните такси, защо трябва да удряме крайния потребител?", коментира Радостин Василев – председател на МЕЧ.

Първият бюджет в евро ще бъде внесен в срок, казват още управляващите, което означава, че последният възможен ден по закон е петък.

Вече е известна и финансовата рамка за здравето. bTV разполага с проекта за бюджет на Здравната каса, предоставен на медията от два независими източника. За първи път той е изчислен както в лева, така и в евро.

Снимка: bTV

Предлага се парите за здраве да бъдат над 5 милиарда и 200 милиона евро. Ръстът през 2026 година ще бъде близо половин милиард евро, но увеличението е по-малко в сравнение с увеличението, което имаше през 2025-а.

Здравната вноска запазва размера си от 8%. Съотношението на заплащане от страна на работодателя и осигурения през 2026-а година е 60 на 40.

Снимка: bTV

Най-съществена част от бюджета отново е отредена за болничната помощ – над 2 милиарда и 300 милиона евро. За лекарствени продукти и медицински изделия – близо милиард и половина евро. Проектът на бюджетът ще бъде обсъден утре от Надзорния съвет на институцията.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK



